روسيا تتزين بلوحات عملاقة قبل انطلاق كأس العالم





تتواصل الاستعدادات في العاصمة الروسية موسكو لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم المقرر إجرائها صيف العام الحالي.

تزينت شوارع موسكو بالعديد من التماثيل والأشكال التي تحمل شعار البطولة التي تعتبر الحدث الرياضي الأهم لهذا العام.

وكان لفن الرسم على الحوائط، "غرافيتي"، نصيبه في العاصمة، حيث تزينت العديد من الأبنية والمرافق العامة برسوم تجسد هذا الحدث الرياضي.

وتنوعت الألوان والأشكال، التي رسمها رسامين روس و عالميين، لتعيش المدينة جوا رياضيا بامتياز.

وتستضيف روسيا بطولة كأس العالم في الفترة الممتدة مابين 14 يونيو/ حزيران وحتى 15 يوليو/ تموز، في 11 مدينة.