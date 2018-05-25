مدرب الجزائر السابق مرشح لخلافة كوبر في منتخب مصر

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، عرضًا من إحدى شركات التسويق الأوروبية، بترشيح البوسني وحيد خليلوزديتش المدير الفني السابق للمنتخب الجزائري، لتولي القيادة الفنية للمنتخب الوطني عقب نهائيات كأس العالم.

واستفسرت الجبلاية عن راتب المدير الفني، والذي وصل إلى 2 مليون يورو سنويًا، بجانب رواتب مساعديه خلال فترة توليه القيادة الفنية.

كما أكدت الشركة التسويقية، أن خليلوزديتش، يمتلك عرضًا من غانا، بنفس الراتب السنوي ولكنه يفضل تدريب الفراعنة في حال تلقيه عرض رسمي بذلك.

ويبحث الاتحاد المصري، عن عدد من المدربين الأجانب لتولي القيادة الفنية للمنتخب الوطني، في حال عدم تجديد عقد الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني الحالي، عقب نهائيات كأس العالم والمقرر إقامتها بروسيا منتصف يونيو المقبل.