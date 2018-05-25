أسعار الذهب اليوم الجمعة 25ـ 5ـ 2018 بمحافظة الإسماعيلية



حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 24 سجل مبلغ 740 جنيهًا، وكان سعره أمس 736 جنيهًا، وبلغ عيار 21 نحو 665 جنيهًا، وكان سعره 660 جنيهًا، وسجل عيار 18 نحو 535 جنيهًأ، وكان سعره 534 جنيهًا للجرام.

بينما سجل سعر عيار 14 سجل مبلغ 416 جنيهًا، وكان سعره 415 جنيهًا، وسجل عيار 12 مبلغ 368 جنيهًا، وكان سعره 367 جنيهًا للجرام، في حين سجل الجنيه الذهب في تعاملات اليوم 5 آلاف و4 جنيهات، وكان سعره 4 آلاف و984 جنيهًا.



كما وصل متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة، والتي تتراوح بين 25 إلى 60 جنيه، وسيتم تحديث الأسعار في أسواق الصاغة أو تغيرات أسعار المعدن الأصفر في مصر أو فى حالة حدوث أي تغير في أسعار الذهب العالمية بصورة فورية.



شهدت أسواق الذهب، بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الجمعة، ثبات عقب ارتفاع سعر الجرام بقيمة جنيهين بمحلات الصاغة، بالمقارنة بأسعار أمس.