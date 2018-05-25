منال لاشين تكتب: نجوم المعارضة فى مصر

حزب هلال كامل





قنديل تعرض للخطف بعد مقال "الكشرى والتوريث".. وبدوى تلقى "علقة موت" بسبب "أخطأ الرئيس"





"العربى" كانت منصة ضد التوريث.. وروز اليوسف كشفت فساد الدين والسياسة.. والصحف الخاصة قادت المعارضة









لم أحلم بها قطة أليفة تتلمس الدفء، والأمان تحت أقدام المسئولين والحكام، حلمت بها نمرة شرسة تهاجم بعنف كل من يهدد مصر وأمنها، مالها، سمعتها مستقبلها، تطارد المسئول الفاسد والجاهل والمهمل والمغرور المنفوخ مثل الديك الشركسى. كل ما تعى ذاكرتى من نجومها من المعارضة التى كنت أحلم بشرف الانضمام إلى صفوفها، فأمام مصر سنوات طويلة حتى تتمتع الصحافة برفاهية الكتابة عن الموضوعات المفرحة فى صدر صفحاتها. ولذلك أحببت مسلسل عادل إمام وبطله هلال الذى يسعى لكشف الفساد ربما لأن هلال يذكرنى بأساتذة ونجوم الصحافة المعارضة.









1- أزمة القصر الرئاسى





بالطبع لم أستطع تحية كل الصحفيين والكتاب الذين اختاروا الوقوف على الجانب الآخر من النهر والسباحة ضد التيار ولكننى أذكر نماذج، مجرد نماذج. بعضها واجه سكان القصر الرئاسى الرئيس وزوجته وأولاده. فى عهد الرئيس السادات أصبح للسيدة زوجته اسم السيدة الأولى ووظائف جديدة على المجتمع المصرى مثل الاسم. ولم يعجب الوضع الكثير من أبناء الشعب، وكتب الدكتور محمد حلمى مراد سلسلة مقالات رافضا لقب ودور السيدة الأولى.. ومؤكدا أن الدستور والقانون المصرى لا يعرفان اللقب ولا المهام التى تقوم بها السيدة جيهان السادات.





من الزوجة للأبناء استطاع كل من الزميلين عبدالله السناوى وعبدالحليم قنديل أن يحجزا لجريدة العربى مكانا لهما فى المعارضة. وذلك بفتح ملف التوريث. ورفض محاولات مبارك توريث ابنه جمال الحكم. وكانت كتيبة العربى كلها ضد التوريث وتكتب باستمرار فى هذه القضية.





ولكن مقالا لعبدالحليم قنديل أدى إلى خطفه وضربه.رفض عبدالحليم فكرة أن جمال مبارك يساعد والده فى إدارة حكم البلاد. كتب عبدالحليم: إن مصر ليست محل كشرى. ودفع قنديل ثمن هذه المقالة وغيرها. إذ تعرض للاختطاف والضرب على أيدى مجهولين.تكررت واقعة الضرب لكاتب معارض آخر.. جمال بدوى. كان مبارك فى لقاء مع وفد نسائى كويتى، وفجأه شن الرئيس مبارك هجوما حادا على الصحافة المصرية والصحفيين المصريين ووصل هجوم مبارك على الصحفيين بوصفهم بالمرتشين. ووقفت صحفية كويتية، ورفضت الاتهامات مؤكدة أن الصحفيين المصريين أساتذة ونجوم الوطن العربى.وعلم جمال بدوى بالواقعة. فكتب عمودا بعنوان: (أخطأ الرئيس وأصابت امرأة)، وعقابا على هذا المقال لقن بدوى علقة موت.. ومع ذلك ظلت الصحافة تواجه مبارك وأسرته، وقبل ثورة 25 يناير كان مانشيت «الفجر» يحمل اقتراحا بتشكيل مجلس رئاسى لحكم مصر. ودخلت صحف أخرى مع العربى فى قضية التوريث وكان كبار الصحفيين يتوقعون أن استمرار الحال من المحال، وأن ثمة كابوسا فى الطريق. الوحيد الذى لم يشعر بهذا الكابوس هو مبارك وأجهزته ونظامه. لم يفهم مبارك أن أول مسمسار فى نعش حكمه كانت دخول ابنه لمساعدته فى الحكم ثم وراثة مصر.









2- موجات معارضة





من حسن حظ مصر أن المعارضة فى الصحافة أشبه بالموجات تبدأ موجة بعد انتهاء موجة معارضة أخرى، ولذلك ظلت شعلة المعارضة مشتعلة فى مصر. كانت جريدة «الوفد» أثناء رئاسة الراحل مصطفى شردى من أقوى الصحف فى مصر ووصل توزيع الوفد إلى أكثر من مليون نسخة. وكانت شوكة فى حلق الفاسدين. بعد «الوفد» كانت جريدة «الأهالى» وكانت فى عهد فليب جلاب من أقوى صحف المعارضة. وقدمت «الأهالى» تحقيقات مهمة ضد فساد البنوك وناهبى البنوك. ثم جاءت «العربى الناصرى» فى إصدارها الأول بقيادة محمود المراغى. ولكن المراغى نفسه حفر اسمه فى قائمة الشرف بحملاته ضد إفساد وبيع القطاع العام.





وبالطبع يجب ألا ننسى جريدة «الشعب» فى عهدها الذهبى وحملات المبيدات المسرطنة.









3- المعارضة من بيت الحكومة





فى الوقت الذى تدهورت فيه أحوال الصحف المعارضة وخفت صوتها إلى حد كبير عادت مجلة «روزاليوسف» لعهدها لصحافة ذات لون وطعم معارض. عادت على يد تلميذ نجيب لصلاح حافظ. كان صلاح حافظ وعبدالرحمن الشرقاوى قد تركا المجلة أو بالأحرى أجبرا على الرحيل بعد أزمة مظاهرات الخبز فى يناير 77. انحازت روزا لحق الغلابة فى العيش بكرامة، وكانت مجلة «روزاليوسف» فى عهدهما قوية مؤثرة. ولذلك أطلق أصدقاء وتلاميذ صلاح تشنيعة معبرة. صلاح حافظ نجح فى التحريرى وسقط فى الشفوى. وذلك لأن السادات سأله مباشرة: هى انتفاضة حرامية.. فرد الكاتب الجرىء بأنها انتفاضة شعبية.





من خلال تجربة عادل حمودة تلميذ صلاح حافظ عادت روزا للمشاغبة والمعارضة والتأثير.ونجاحات روزا فى هذه الفترة أو العصر الذهبى أكبر وأكثر من أن تحصى فى مقال أو حتى عشرة. ولكننى أريد أن أتوقف عند رفض كل كتاب «روزاليوسف» فى ذلك الوقت لفكرة وزير الداخلية فى ذلك الوقت محمد عبدالحليم موسى للمصالحة مع المتطرفين. وإخراجهم من السجون مقابل وقف العنف والإرهاب. وتعهد موسى بفتح مجال الإعلام والتعليم لأفكار المتشددين. ما إن صدرت روزا منفردة بالقصة والرفض حتى صدر تكذيب من رئيس الحكومة. ولكن بعد يوم واحد انتصرت الحقيقة وأقيل وزير الداخلية الملقب بشيخ العرب.









4- موجة الصحف المستقلة





كان من البديهى ألا يتسع صدر النظام لتجربة عادل حمودة فى روزا، والنتيجة خروجه من روزا. وكانت الصحف المستقلة قد عادت من جديد، ولكنها احتلت ساحة المعارضة بفضح الفساد وتزاوج السلطة بالثروة. وسيطرة أهل البيزنس على الحكم. والقهر السياسى والتوغل الأمنى قبل ثورة 25 يناير. وبرزت صحف «صوت الأمة» التى أسسها عادل حمودة و«الدستور» لإبراهيم عيسى فى طبعتها الأولى ثم «المصرى اليوم» و«الشروق» بمقالات من مختلف الأطياف.وأخيرا «الفجر». لا أريد بالطبع أن أتحدث عن جريدتى الحبيبة ولا أعمالنا. ولكن يكفى أن أقول إن معظم قضايا الفساد بعد ثورة 25 يناير لكبار المسئولين كانت تحقيقات وانفرادات فى «الفجر» قبل قيام الثورة وفى عز سطوة ونفوذ هؤلاء المسئولين سواء فى الحكومة أو الحزب الوطنى الحاكم. وتجربة «الفجر» فى مواجهة الإخوان قصة تحكى بفخر، فمنذ اليوم الأول لحكم الإخوان اخترنا عنوانا للجريدة (جرائم الإخوان) فالمعارضة للإخوان كانت الشغل الشاغل لـ«الفجر» وكل الزملاء بها. وهذه المعارضة فى وسائل الإعلام ساهمت فى رفع وعى المواطنين بمخاطر حكم الإخوان لمصر.



