الدولار يرتفع مع اقتراب الحوار المشترك بين أمريكا وكوريا الشمالية

ارتفع الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الجمعة، وذلك بعد أن أعلنت كوريا الشمالية استمرار رغبتها في الحديث مع الرئيس دونالد ترامب.



وكان الدولار الأمريكي قد شهد تراجعاً في الأداء، أمس، وذلك مع عودة المخاوف الجيوسياسية للمستثمرين، وذلك بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده من القمة المقررة مع كوريا الشمالية.



لكن كوريا الشمالية عادت وأعلنت اليوم أنها لاتزال عند رغبتها في مقابلة الرئيس الأمريكي "في أي وقت وبأي شكل".



وبحلول الساعة 8:15 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار أمام اليورو بنحو 0.2% إلى 1.1703 دولار، كما صعد أمام الين بنسبة 0.09% عند 109.36 ين.



فيما زادت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني مُسجلة 1.3351 دولار بنسبة ارتفاع 0.2%، بينما استقرت أمام الفرنك السويسري عند 0.9921 فرنك.



أما مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية فارتفع بنحو 0.2% عند 93.948 دولار، وذلك بعد أن وصل إلى مستوى 94.020 دولار في وقت سابق من التعاملات.



ومن المقرر أن يتحدث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" على هامش وجوده في حلقة نقاش بعنوان مستقبل المصارف المركزية في مؤتمر بستوكهولم في وقت لاحق من اليوم.