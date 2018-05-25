توريد 204 آلاف و249 طن قمح لشون وصوامع الدقهلية

صرح المهندس محمد عبد الله، وكيل وزارة الزراعة في محافظة الدقهلية، أن الشون والصوامع استقبلت 204 ألف و249 طن قمح، منذ بدء موسم التوريد، تزامنا مع الانتهاء من حصاد المساحة المنزرعة على مستوى المحافظة، والتي تُقدر مساحتها بـ 244 ألفًا و44 فدانًا.



وأكد، أنه تم فتح الصوامع والشون لاستقبال المحصول في 21 شونة، بزمام المحافظة، بالإضافة إلى 4 صوامع، تابعة للشركة المصرية القابضة، ومضربين تابعين لمطاحن شرق الدلتا.



وأشار وكيل زراعة الدقهلية، إلى أن صومعة المنصورة استوعبت كامل طاقتها، ومن يستهدفها في التوريد، يتم تحويله لصومعة بهرند المنصورة.



وأضاف وكيل زراعة الدقهلية، أن المساحة التخزينية تكون كافية لاستقبال المنتظر، وأن الشون والصوامع على أتم الاستعداد لاستقبال القمح من المزارعين والفلاحين، وهناك لجان من مديرية الأمن والتموين تشرف على الشون والصوامع باستمرار، على مستوى مراكز المحافظة.



جدير بالذكر، أن محافظ الدقهلية كلّف بتيسير التوريد، واستلام المحصول من الموردين منعًا للتكدس أمام الشون والصوامع، وأن الصوامع تستوعب المنتظر توريده.