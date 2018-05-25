"التنمية الصناعية": تسليم مصانع مبادرة "مصنعك جاهز بتراخيصه" أوائل الشهر المقبل

كشف رئيس هيئة التنمية الصناعية عن تسليم المصانع للمستثمرين ضمن مبادرة "مصنعك جاهز بتراخيصه" أوائل الشهر المقبل فى ثلاثة مجمعات صناعية بمدينة السادات وبورسعيد والرسوة.



وأشار المهندس أحمد عبد الرازق إلى بدء العمل على إنشاء ثلاثة مجمعات أخرى بمدينة العاشر من رمضان قبل يوليو القادم .



وقال عبد الرازق، فى حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط أمس الخميس، إن موافقة البرلمان على قانون هيئة التنمية الصناعية بداية جديدة لأداء الهيئة، ويستهدف تحويلها إلى هيئة اقتصادية مستقلة تعمل بالتنسيق مع وزارتي الصناعة والتعليم العالي والبحث العلمي من خلال توليها مسؤولية إصدار التراخيص الصناعية وتوفير الأراضي للمستثمرين ووضع استراتيجية قومية للنهوض بالصناعة في ظل الاقتصاد الحر.



وأضاف أنه مع إصدار القانون يتم إعادة الأمور إلى طريقها الصحيح وتحريرها من بعض القيود الحكومية التقليدية، مشيراً إلى أن الأعباء الملقاة على الهيئة زادت خلال الفترة الاخيرة لتضم عدداً من الأنشطة التى لم تقم بها من قبل، كإصدار الرخص الصناعية، والتى تقوم بها بالنيابة عن 10 جهات حكومية أخرى.



كما تضم الاختصاصات الجديدة لهيئة التنمية الصناعية بحسب المهندس أحمد عبد الرازق، تجارة المناطق الصناعية، وتم إنشاء شركة خاصة لإدارة المناطق الصناعية، وإنشاء قطاع تجاري ليقوم بأعمال البيع والتسويق للوحدات والاراضي الصناعية، فضلاً عن التزام الهيئة بتنفيذ خطة الدولة فى التنمية الصناعية وتطبيقها على أرض الواقع، ما دعا إلى بناء القدرات الداخلية للهيئة لتكون قوية وتستطيع أن تقوم بكل هذه المهام .



ولفت إلى أنه تم عمل ميكنة كاملة للهيئة في كل إجراءاتها، وتدريب العاملين ورفع كفاءتهم، وتغذية الهيئة من كفاءات خارجية لكي تستطيع تنفذ المهام المطلوب منها. مشيراً إلى إنشاء قطاع لخدمة المستثمرين تابع للهيئة من خلال مركز تلقي المكالمات والشكاوى والطلبات للمستثمرين والعمل عليها .



وذكر أن آراء المستثمرين فى الخدمة التى تقدمها هيئة التنمية الصناعية وتعاملها معهم أظهرت وجود رد فعل ايجابي تجاه أعمالها حاليا، فالهيئة تقوم بالرد على كل المستثمرين سواء بالموافقة أو القبول أو تسوية حالتهم أو إنهاء مشكلتهم.



وحول خطة الدولة للتنمية الصناعية فى سيناء، أوضح رئيس هيئة التنمية الصناعية أنه يوجد خطة لدفع الاستثمار الصناعي وتوفير تسهيلات للمستثمرين، حيث يوجد منطقة صناعية مرفقة وجاهزة فى بئر العبد بشمال سيناء .



وعن اتجاه الحكومة بالاهتمام بالصعيد ودور الهيئة فى ذلك، أشار عبد الرازق إلى أن مبادرة رئيس الجمهورية إنشاء 13 مجمعاً صناعياً لصغار المستثمرين منها 9 مجمعات في الصعيد سيبدأ تنفيذها خلال شهر، لافتاً إلى عمل تلك المجمعات فى قطاعات صناعية متنوعة .



وحول توفير الطاقة للمصنعين، قال المهندس أحمد عبد الرازق إن هيئة التنمية الصناعية تحاول العمل مع المصنعين فى إيجاد حلول بديلة لتوفير الطاقة. مشيراً إلى التركيز على توفير الطاقة البديلة الجديدة والمتجددة فى جميع المناطق الصناعية وإتاحتها للمصنعين لكي يستطيعوا التغلب على أسعار الطاقة المرتفعة.