ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

تركي آل الشيخ يكشف كواليس مفاوضات الأهلي مع أحمد الشناوي

الجمعة 25/مايو/2018 - 11:53 ص
تركي آل الشيخ يكشف كواليس مفاوضات الأهلي مع أحمد الشناوي
طباعة
الفجر الرياضي
 

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية والاتحاد العربي لكرة القدم، كواليس مفاوضات الأهلي مع أحمد الشناوي حارس الزمالك.

وقال "تركي" في بيان رسمي له عبر صفحتة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إن مسؤولي الأهلي طلبوا منه التعاقد مع حارس مرمى سوبر من أجل تدعيم المارد الأحمر.

وأشار تركي إلى أن مسؤولي الأهلي كانوا يرغبوا في التعاقد مع أحمد الشناوي حارس الزمالك أو محمد عواد حارس الإسماعيلي، مؤكدا أنه طلب الجلوس مع أحمد الشناوي بمنزله للتفاوض معه قبل أن يتراجع مسؤولي المارد الأحمر عن إتمام الصفقة بحجة أن اللاعب من بور سعيد ولن يكون مقبولا من جمهور الفريق.

واختتم: اعتذرت لأحمد الشناوي بسبب وقف المفاوضات احتراما لوجهة نظر مجلس إدارة الأهلي.

المزيد عن: تركي آل الشيخ الأهلي أخبار الأهلي أحمد الشناوي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من ترشح للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
نيجيريا - أساسي
-
x
13:00
-
جمهورية الكونجو - أساسي
الكويت - أساسي
-
x
21:00
-
مصر - أساسي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/25/2018 12:20:01 PM