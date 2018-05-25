تركي آل الشيخ يكشف كواليس مفاوضات الأهلي مع أحمد الشناوي





كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية والاتحاد العربي لكرة القدم، كواليس مفاوضات الأهلي مع أحمد الشناوي حارس الزمالك.





وقال "تركي" في بيان رسمي له عبر صفحتة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إن مسؤولي الأهلي طلبوا منه التعاقد مع حارس مرمى سوبر من أجل تدعيم المارد الأحمر.





وأشار تركي إلى أن مسؤولي الأهلي كانوا يرغبوا في التعاقد مع أحمد الشناوي حارس الزمالك أو محمد عواد حارس الإسماعيلي، مؤكدا أنه طلب الجلوس مع أحمد الشناوي بمنزله للتفاوض معه قبل أن يتراجع مسؤولي المارد الأحمر عن إتمام الصفقة بحجة أن اللاعب من بور سعيد ولن يكون مقبولا من جمهور الفريق.





واختتم: اعتذرت لأحمد الشناوي بسبب وقف المفاوضات احتراما لوجهة نظر مجلس إدارة الأهلي.



