"المبارك" يتفقد استعدادات مستشفى وادي الدواسر لمواجهة إعصار "ميكونو"

زار محافظ وادي الدواسر، عبدالله بن سليمان المبارك، لمستشفى وادي الدواسر العام، قبل قليل، واطمأن على المرضى المنومين والمراجعين وأخذ جولة في أقسام التنويم والعناية المركزة.





ووقف "المبارك" على أقسام المستشفى الأخرى، واطلع على سير العمل والاستعداد لمواجهة تداعيات (إعصار ميكونو) والخطط الموضوعة له، واستمع لشرح من الفريق الطبي للعمل المقدم بها، مثنيًا على ما تقدمه إدارة المستشفى من جهود وتطوير ملموس ومستمر، ومقدمًا شكره للكوادر الطبية والتمريضية لما يقومون به من خلال هذه المهنة العظيمة خصوصًا في شهر رمضان المبارك. حسب صحيفة "سبق"





وثمّن بعض المراجعين، تلك اللفتة المباركة من محافظ وادي الدواسر، واهتمامه لما يقدم لهم من خدمات طبية وصحية؛ تماشيًا مع توجيهات ولاة الأمر في كل ما من شأنه تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين في المحافظة.











