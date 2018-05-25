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مدير مستشفى الفيصل بالرياض يكرم المرافقين المثاليين

الجمعة 25/مايو/2018 - 10:44 ص
مدير مستشفى الفيصل بالرياض يكرم المرافقين المثاليين
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الفجر السعودي
 
كرّم مدير مستشفى الإمام عبد الرحمن الفيصل بالرياض الدكتور عتيق بن محمد القرني، المرافقين المثاليين لذويهم في قسم التنويم بالمستشفى.

وجاء التكريم بعد رصد الممارسات المثالية لذوي المرافقين الذين يتابعون مرضاهم متابعة طبية بما يخص تنظيف الجروح، والتقرحات وإعطاء الأدوية بشكل منتظم ومتابعة خطة العلاج بشكل متكامل وتطبيق شروط الطب المنزلي من ناحية توفير بيئة منزلية مناسبة لهم. حسب صحيفة "سبق"

وأوضح مدير الطب المنزلي ناصر إبراهيم الدوسري، أن المرافق جزء لا يتجزأ من عمل الممرض في المستشفى الذي يقدم خدمات تمريضية وإنسانية تخدم المرضى وتبعث الخير في النفوس، مقدماً الشكر للمرافقين على جهودهم المثمرة وحثهم على العمل مع بقاء الأولوية للجوانب الأكاديمية.

وأضاف القرني أن المستشفى حريص على إشراك أهالي المرضى في المجال الصحي الذي يعزز قدرة المرافق وثقته في نفسه وكان لهذا التكريم بالغ الأثر في ذلك.


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