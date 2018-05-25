أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم الجمعة 24-5-2018

واصلت أسعار الخضروات اليوم الجمعة، استقرارها حيث سجل كيلو الطماطم سعر ما بين 6 إلى 7 جنيهات بسوق التجزئة، والفلفل ما بين 10 و12 جنيها ، والبطاطس 3.5 جنيه ، والبصل ما بين 2.5 إلى 3.5 جنيهات ، والفاصوليا الخضراء من 5 الي6 جنيهات ، والليمون من 8 الي 10 جنيهات ، والكوسة ارتفع سعرها من 4 جنيهات الي8 جنيهات ، والخيار 4 جنيهات ، والثوم 20 جنيها ، والباذنجان 5 جنيهات ، والملوخية من 4 إلى 5 جنيهات وارتفعت إلى6 جنيهات ، والجزر 7 جنيهات ، والقلقاس 5 جنيهات ، والبسلة 6 جنيهات





كما واصلت أسعار الخضروات والفاكهة استقرارها اليوم الخميس حيث سجل كيلو العنب ما بين 20 إلى 25 جنيها ، والتفاح ما بين 17 و 20 جنيها ، والموز 6.5 و 7 جنيها ، والخوخ من 5 إلى 10 جنيهات ، والبلح من 8 إلى 12 جنيه.



وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية ،أن اسعار الفاكهة ستنخفض خلال الايام القادمة في ظل زيادة المعروض مقابل تراجع الطلب.