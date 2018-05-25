السيناريو الافتراضي للحرب: من سيفوز إيران أم إسرائيل؟!

الولايات المتحدة وحلفاؤها المقربين من الشرق الأوسط إسرائيل والمملكة العربية السعودية يواصلان ممارسة الضغط على إيران. يدرس المراقبون احتمال وجود صراع مباشر بين طهران وتل أبيب وسط الخطاب الأكثر حزماً تجاه الجمهورية الإسلامية.





وبعد التبادل المعلن للقصف بين طهران وتل أبيب حول مرتفعات الجولان التي تسيطر عليها إسرائيل، يُطرح سؤال حول ما إذا كانت قوتا الشرق الأوسط يمكن أن تدخلا في صراع عسكري مباشر.





أظهرت وكالة "سبوتنيك" إيران، مقارنة بين القدرات العسكرية للطرفين، حيث قالت إنه وفقًا لتقديرات GlobalFirepower.com استنادًا إلى أرقام وكالة الاستخبارات المركزية، فإن الميزانية الدفاعية لإيران تبلغ 6.3 مليار دولار، في حين أن الميزانية الدفاعية لإسرائيل تبلغ 20 مليار دولار. وأن الأفراد النشطون في إيران نحو 534 ألف، و الأفراد النشطون في إسرائيل نحو 147ألف؛ كما أن مجموع الطائرات العسكرية لدى إيران يبلغ 505، ويبلغ 596 لدى إسرائيل؛ وأن قوة الدبابة لدى إيران 1،650، و2،760 لدى إسرائيل؛ في حين أن مجموع الأصول البحرية بإيران تبلغ 398 ، ويبلغ 65 بإسرائيل.





وقالت الوكالة، إنه مع ذلك، في حالة المواجهة العسكرية بين إيران وإسرائيل، فإن الدور الرئيسي سوف يتم من خلال نوعية الأسلحة والمعدات العسكرية. وهنا تمتلك إسرائيل ميزة على إيران.





وأضافت: "على المرء أن يضع في اعتباره أنه في حالة المواجهة، ومن غير المحتمل أن تقوم القوات الإسرائيلية بشن هجوم بري على الجمهورية الإسلامية، نظراً لنسبة السكان بين البلدين - 8.3 مليون شخص في إسرائيل، و82 مليون شخص في إيران -. لذلك قد يفترض المرء أن إسرائيل ستلجأ إلى سلاح الجو، وربما إلى هجمات صاروخية من البحرية ضد خصمها.





من جانبها، ستجد إيران أيضا صعوبة في مهاجمة إسرائيل عن طريق البر: فمن المرجح أن تقوم الجمهورية الإسلامية بضربات صاروخية واسعة النطاق على إسرائيل من الأراضي الإيرانية واستخدام الحركات المناهضة لإسرائيل كحزب الله وحماس كوكلاء على الأرض.









القوات الجوية

أوضحت "سبوتنيك"، أن الطائرات المقاتلة التابعة لـ"إيران" قديمة إلى حد كبير، وتتألف من طائرة أمريكية من طراز F-4، وطائرات مقاتلة من طراز F-5، تم تصميمها في الخمسينيات، وهي طائرة F-7 - وهي نظير صيني لطائرة MiG-21 السوفيتية -، وقد تطورت طائرات F-14 و Su-20 و Su-24 و Su-25 و MiG-25 في السبعينيات والثمانينيات. بالإضافة إلى ذلك، فإن العديد من الطائرات الحربية الإيرانية غير صالحة للخدمة الفعلية.





ومع ذلك، ينتج المجمع الصناعي العسكري الإيراني عددا من الطائرات المقاتلة المحلية، بما في ذلك؛ الأزارخش، والصاعقة، وتازارف، ووفقا لبعض المراقبين، تم تصميمها على أساس نماذج أجنبية قديمة.





وقال العميد المتقاعد بالقوات الجوية الإسرائيلية الجنرال إسرائيل باهاراف، لـ"سبوتنيك"، "أعتقد أنه يمكن أخذ سلاح الجو الإيراني بعين الاعتبار فقط إذا كان على إسرائيل أن تعمل في المجال الجوي الإيراني، والقوات الجوية الإيرانية تتكون أساسا من الطائرات الأمريكية القديمة و[منطاد]، والذي تمكن الإيرانيين من الحصول عليها في وقت لاحق"،





وأعرب الجنرال عن شكوكه في أن تقوم الطائرات الإيرانية بعمليات عسكرية في الأراضي الإسرائيلية، والمسافة الكبيرة وغيرها من العوامل تلعب دورا".





واقترح الجنرال، "أنهم (الإيرانيون)، بالطبع، يمكنهم المحاولة، لكن قدرات طائراتهم محدودة للغاية في حالة إنجاز مثل هذه المهمة، وأن صواريخهم تشكل تهديدًا أكبر لنا [إسرائيل] من طيرانهم."





من جانبها، تمتلك إسرائيل طائرات F-15 و F-16 و F-35 من صنع الولايات المتحدة في ترسانتها. تم بناء الأسطول الجوي الإسرائيلي بمشاركة مباشرة من علماء ومتخصصين في البلاد. ووفقاً لخبراء الطيران، فإن سلاح الجو الإسرائيلي هو واحد من أقوى خمس قوى جوية في العالم، إلى جانب الولايات المتحدة وروسيا والصين والمملكة المتحدة.









القوات البحرية

وبحسب ما ورد كان لدى المعهد الجمهوري الدولي 21 غواصة مصغرة من طراز غدير، مصممة خصيصًا للإبحار في المياه الضحلة في الخليج، بالإضافة إلى ذلك، تقوم الشركة بتشغيل ثلاث غواصات تعمل بالديزل والكهرباء من طراز كيلو تم شراؤها من روسيا في التسعينيات، وذلك وفقًا لما ذكرته المصلحة الوطنية.





وبينما تتمتع إيران بالتفوق في عدد السفن الحربية، فإنها تفتقد عدوها المحتمل في قدرتها العسكرية، حيث تمتلك البحرية الإسرائيلية ست غواصات تعمل بالديزل والكهرباء من طراز دولفين تم تطويرها وبناؤها من قبل Howaldtswerke-Deutsche Werft AG. وهي مجهزة بصواريخ كروز قادرة على حمل رؤوس حربية نووية. إنه يزيد بشكل كبير من إمكانات إسرائيل الاستراتيجية التي تضمن تفوقها على القوات البحرية لجيرانها في الشرق الأوسط.









الأسلحة النووية

من السر الخفي أن إسرائيل هي قوة نووية شرق أوسطية تمتلك ما بين 100 و 500 رأس حربي ذري بحوزتها. بالإضافة إلى ذلك، طورت البلاد صواريخها البالستية الخاصة منذ عام 1963. وفي عام 1989، نجحت تل أبيب في اختبار صاروخها الباليستي من طراز أريحا -2 القادر على ضرب أهداف على مسافة 800 إلى 1500 كيلومتر.





كما تمتلك قوات الدفاع الإسرائيلية وسائل محمولة جواً لإيصال أسلحة نووية (بما في ذلك F-16 و A-4N سكاي هوك).. إسرائيل هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي يعتقد أنها قادرة على شن هجوم نووي براً أو بحراً أو جواً.





أما بالنسبة للتهديد الذي تشكله الصواريخ الإيرانية، فمن المحتمل أن تقاوم تل أبيب ضربة إيرانية بسبب القبة الحديدية، - وهي نظام دفاع جوي متنقل في جميع الأحوال الجوية طورته رافائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة وشركة إسرائيل لصناعات الطيران -، لقد أظهر النظام مراراً وتكراراً كفاءته أثناء اعتراضه صواريخ حزب الله وحماس. أثناء الاختبار، تمكنت القبة الحديدية من تحمل المزيد من الضربات القوية.





وقالت "سبوتنيك"، إنه باختصار، قد يبدو الجيش الإسرائيلي متفوقًا على الجيش الإيراني.









الحرب الشاملة لا تزال غير محتملة

تصاعدت التوترات بين الدولتين حول ما تعتبره إسرائيل توسعًا عسكريًا لطهران في سوريا. في فبراير 2018، واعترضت إسرائيل ما اعتبرته طائرة إيرانية بدون طيار ثم شنت غارة جوية على سوريا أسفرت عن إسقاط طائرة حربية إسرائيلية.





في أوائل أبريل، هاجمت القوات الجوية الإسرائيلية قاعدة تي 4 الجوية السورية، التي أودت بحياة سبعة جنود إيرانيين. وفي مايو ، تبادل البلدان سلسلة من الهجمات على مرتفعات الجولان. في أعقاب ذلك، ذكر وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان أن قوات البلاد ضربت "تقريبا كل البنية التحتية الإيرانية في سوريا".





وردًا على ذلك، زعم أبو الفضل حسن بيجي، عضو لجنة البرلمان الإيراني للأمن القومي والسياسة الخارجية، أن الجمهورية الإسلامية لا علاقة لها بالغارات الجوية على إسرائيل. وأكد "بيجي" أن إيران "ليس لها وجود عسكري في سوريا، ولا توجد قواعد".





ومع ذلك، لا تزال هناك مواجهة عسكرية مباشرة بين القوتين لا تزال غير محتملة، كما يعتقد المراقبون.





ورأت راشيل براندنبرغ مديرة مبادرة أمن الشرق الأوسط في مجلس الأطلسي في الولايات المتحدة، "تعترف كل من إسرائيل وإيران بمدى تكلفة الحرب بالنسبة لكل منهما، وفي حالة إيران، وأيضاً بالنسبة لوكيليهما في سوريا ولبنان. أتوقع أن كلا الطرفين يفضلان تجنب الوصول إلى هذه النقطة، وهو أمر في بعض النواحي يعمل كطرف متبادل. الردع".



