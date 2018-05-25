معجزة رومان تثير حماس بنما في المونديال

ثارت ضجة كبيرة، حول هدف رومان توريس، الذي قاد بنما للوصول إلى نهائيات كأس العالم، وتسبب في الوقت ذاته، في إخفاق الولايات المتحدة في الذهاب إلى روسيا.

وكان قلب الدفاع، البالغ عمره 32 عاما، مؤثرا في مشوار تطور بنما، من منتخب متواضع في اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى ودول الكاريبي (الكونكاكاف)، وكان حاضرا في الفريق، الذي كان على أعتاب التأهل إلى النهائيات منذ 4 سنوات.

وفي ظل التعادل 1-1 في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2018 أمام كوستاريكا، ترك توريس موقعه الدفاعي، وتقدم إلى الأمام دون تعليمات من الجهاز الفني.





وكان يتبقى 3 دقائق فقط على النهاية، ونجح بضربة رأس في وضع الكرة في مرمى باتريك بيمبرتون حارس كوستاريكا، ليسجل لحظة تاريخية للبلاد وصفتها صحيفة لابرينسا المحلية بأنها "معجزة رومان".



وتسببت تلك اللقطة في عقد مقارنات مع مأساة الإخفاق في التأهل منذ 4 سنوات، عندما خسرت بنما 2-3 أمام الولايات المتحدة في الجولة الأخيرة من التصفيات، لتحصل المكسيك على بطاقة الظهور في الملحق.



وكتبت الصحيفة المحلية "قبل 4 سنوات كانت دموع الألم حاضرة. الآن جاءت دموع السعادة. بنما ستذهب إلى روسيا 2018، والبطل اسمه رومان توريس".



