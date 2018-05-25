رونالدو: محمد صلاح مثل ميسي

أكد الظاهرة رونالدو نجم منتخب البرازيل االسابق، أن النجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول، يشبه الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني.

وقال رونالدو، لإذاعة كادينا كوبي:" أحب محمد صلاح كثيرا، إنه لاعب رائع، يبدو مثل ميسي، سعيد جدا بتصريحه الذي قال فيه إنني كنت مصدر إلهامه".

وتحدث رونالدو عن نهائي دوري الأبطال، غدا السبت، بين ليفربول وريال مدريد، مضيفا:"أتوقع فوز ريال مدريد، بنتيجة 3-2، وسيكون حدثا تاريخيا، إذا فاز لاعبي الملكي".