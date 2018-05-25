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حكم إفطار الطالب في الامتحانات مع توافر القدرة على الصيام

الجمعة 25/مايو/2018 - 10:34 ص
حكم إفطار الطالب في الامتحانات مع توافر القدرة على الصيام
أرشيفية
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أوضحت دار الإفتاء، ردا علي سؤال ورد إليها، حكم إفطار الطالب في رمضان أثناء فترة الامتحانات، مع توافر القدرة علي الصيام، وجاء الرد علي النحو التالي.

لا يجوز لك الإفطار في رمضان طالما كنت قادرا على الصيام، ولو أفطرت كنت عاصيًا آثما، قال الله تعالى " فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ".

وقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ َ: «مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ، مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ مِنَ اللَّهِ لَمْ يَقْضِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ، وَإِنْ صَامَهُ». فاستعن بالله عز وجل، وأدِ ركن الصيام الذي عليك لعل الله يوفقك في امتحاناتك.
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