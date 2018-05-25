الجبلاية تضع قوانين لمدربي الدوري المصري

وضع مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، قانونًا جديدًا بخصوص مدربين الدوري المصري الممتاز.

وقرر مجلس إدارة الجبلاية، عدم قيادة المدير الفني لأكثر من نادٍ خلال الموسم الواحد لزيادة التركيز والشفافية، وفي حالة رغبة المدرب تولي قيادة فريق آخر بمنتصف الموسم سيكون بالدرجات الأدني من المسابقة.

وكانت لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين، حددت يوم 3 أغسطس لبداية منافسات الموسم الجديد.