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تركي آل الشيخ يكشف عن صفقات "العيار الثقيل" للأهلي

الجمعة 25/مايو/2018 - 10:26 ص
تركي آل الشيخ يكشف عن صفقات العيار الثقيل للأهلي
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الفجر الرياضي
 

كشف تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، عن الصفقات النارية التي كان قد أشار إليها خلال فترة رئاسته للنادي الأهلي شرفيا.

وكتب "تركي" عبر صفحتة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": " للتوضيح الأربع صفقات اللي أعلنت عنها مع أحمد شوبير كانت علي جبر و رمضان صبحي ولاعبين محترفين أجانب "أوتيرو من فينزويلا وكينو من البرازيل".

وأكمل: " تم عرض الأسماء الأربعة على الخطيب ووافق".

واختتم: "لكن إذا اضطررت سأكشف المزيد من الحقائق".
المزيد عن: علي جبر رمضان صبحي تركي آل الشيخ الأهلي
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