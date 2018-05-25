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نهاية مفزعة لشاب فقد السيطرة علي دراجته البخارية (فيديو)

الجمعة 25/مايو/2018 - 10:28 ص
نهاية مفزعة لشاب فقد السيطرة علي دراجته البخارية (فيديو)
لقطة من الفيديو
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نهاية مؤلمة تعرض لها شاب بعدما فقد السيطرة على دراجته البخارية واختلت عجلة القيادة في يده، علي إحدي الطرق السريعة.

ووثقت كاميرا داخل إحدى السيارات لحظة وقوع الحادث، بعدما تجاوزتها الدراجة بسرعة كبيرة وفجأة بدأت عجلة القيادة التأرجح ليسقط قائدها أرضًا.

ولم يذكر ناشر المقطع معلومات تفصيلية عن مكان الحادث أو مصير قائد الدراجة البخارية وحجم إصابته.

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