كيا تطرح سياراتها الجديدة بمحرك 4 سلندرات ديزل

لتستمر في المنافسة مع هيونداي، كشفت شركة كيا رسميًّا عن سيارتها سبورتاج 2019 بتحديثات جديدة وبسيطة.



التحديثات الخارجية شملت المقدمة حيث تظهر المصابيح الجديدة مع الصدام وأنوار الضباب السفلية، من الخلف تقتصر التحديثات على التصميم الداخلي للمصابيح، بالإضافة إلى ذلك وفرت كيا جنوط جديدة بتصاميم رياضية تبدأ من 16 انش وصولًا إلى 19 انش.



يظهر المقود الجديد والكونسول الوسطي الذي حصل على تحديثات في التصميم ومزيج من اللونين الأسود والرمادي في الداخلية، وتظهر المقاعد الجلدية بتطريز أحمر وذلك للفئة العليا GT.



تتوفر سبورتاج 2019 بخليط هجين جديد من محرك 4 سلندرات ديزل بسعة 2.0 لتر بتقنية EcoDynamics+ يرتبط ببطارية 48 فولت لتوفير الوقود، ولكنه لن يجد طريقه إلى أسواقنا المحلية.



ستصل سبورتاج 2019 المحدثة إلى صالات العرض في الربع الثالث من العام الحالي، ويتوقع أن تصل إلى الأسواق في شهر سبتمبر المقبل



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