ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

جامع تبرعات بارز لترامب يوسع معركة قانونية ضد قطر

الجمعة 25/مايو/2018 - 10:11 ص
جامع تبرعات بارز لترامب يوسع معركة قانونية ضد قطر
صورة ارشيفية
طباعة
وكالات
 

أضاف جامع تبرعات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عدداً من المتهمين إلى دعوى قضائية تتهم قطر باختراق حسابات البريد الإلكتروني التي تخصه.

ورفع جامع التبرعات إليوت برويدي، الذي كانت علاقته بترامب موضوع تغطية صحفية في الولايات المتحدة في الشهور القليلة الماضية، دعوى قضائية ضد قطر في محكمة اتحادية بمدينة لوس انجليس في مارس.

وقدم برويدي أمس الخميس شكوى معدلة أضاف فيها اسمي شقيق أمير قطر وأحمد الرميحي، وهو رئيس سابق للاستثمارات في صندوق الثروة السيادي القطري، كمتهمين.

وقال برويدي في الشكوى "إنه تعرض للاستهداف بسبب معارضته الشديدة لقطر، وذلك في إطار جهود يقودها محمد بن حمد بن خليفة آل ثاني، وهو شقيق أصغر لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرميحي لتغيير السياسة الأمريكية تجاه الدوحة".وأضاف أن الدوحة "سعت إلى استغلال رسائله الإلكترونية المخترقة لاستهدافه بتغطية صحفية سلبية ومنعه من انتقاد قطر".

ويرى خبراء قانونيون أن دعوى برويدي "بما تواجه معركة شاقة لأن قطر لديها حصانة سيادية وربما يزعم بعض الأشخاص الذين تشملهم الدعوى أن لديهم حصانة".

وقال جاسم آل ثاني، وهو متحدث باسم سفارة قطر لدى واشنطن، أمس الخميس، إن "الدعوى القضائية محاولة من جانب برويدي لصرف الانتباه عن التدقيق الإعلامي في أنشطته".

وكان متحدث باسم شركة "سبورت ترينيتي" التي يملكها المسؤول القطري السابق الرميحي، أكد هذا الشهر أن مايكل كوهين محامي ترامب الشخصي "طلب رسوماً قدرها مليون دولار من قطر لتقديم المشورة لها بشأن الاستثمارات في البنية الأساسية الأمريكية".

ويخضع كوهين لتحقيق يجريه ممثلو ادعاء اتحاديون في نيويورك حول تعاملاته في مجال الأعمال.

المزيد عن: معركة قانونية قطر جامع تبرعات بارز ترامب
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
نيجيريا - أساسي
-
x
13:00
-
جمهورية الكونجو - أساسي
الكويت - أساسي
-
x
21:00
-
مصر - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/25/2018 10:50:06 AM