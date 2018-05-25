جامع تبرعات بارز لترامب يوسع معركة قانونية ضد قطر





أضاف جامع تبرعات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عدداً من المتهمين إلى دعوى قضائية تتهم قطر باختراق حسابات البريد الإلكتروني التي تخصه.





ورفع جامع التبرعات إليوت برويدي، الذي كانت علاقته بترامب موضوع تغطية صحفية في الولايات المتحدة في الشهور القليلة الماضية، دعوى قضائية ضد قطر في محكمة اتحادية بمدينة لوس انجليس في مارس.





وقدم برويدي أمس الخميس شكوى معدلة أضاف فيها اسمي شقيق أمير قطر وأحمد الرميحي، وهو رئيس سابق للاستثمارات في صندوق الثروة السيادي القطري، كمتهمين.





وقال برويدي في الشكوى "إنه تعرض للاستهداف بسبب معارضته الشديدة لقطر، وذلك في إطار جهود يقودها محمد بن حمد بن خليفة آل ثاني، وهو شقيق أصغر لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرميحي لتغيير السياسة الأمريكية تجاه الدوحة".وأضاف أن الدوحة "سعت إلى استغلال رسائله الإلكترونية المخترقة لاستهدافه بتغطية صحفية سلبية ومنعه من انتقاد قطر".





ويرى خبراء قانونيون أن دعوى برويدي "بما تواجه معركة شاقة لأن قطر لديها حصانة سيادية وربما يزعم بعض الأشخاص الذين تشملهم الدعوى أن لديهم حصانة".





وقال جاسم آل ثاني، وهو متحدث باسم سفارة قطر لدى واشنطن، أمس الخميس، إن "الدعوى القضائية محاولة من جانب برويدي لصرف الانتباه عن التدقيق الإعلامي في أنشطته".





وكان متحدث باسم شركة "سبورت ترينيتي" التي يملكها المسؤول القطري السابق الرميحي، أكد هذا الشهر أن مايكل كوهين محامي ترامب الشخصي "طلب رسوماً قدرها مليون دولار من قطر لتقديم المشورة لها بشأن الاستثمارات في البنية الأساسية الأمريكية".





ويخضع كوهين لتحقيق يجريه ممثلو ادعاء اتحاديون في نيويورك حول تعاملاته في مجال الأعمال.



