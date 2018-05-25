"خيرية المزاحمية" تواصل برامجها الرمضانية لرعاية 150 يتيمًا

تواصل الجمعية الخيرية بالمزاحمية تنفيذ برامجها خلال شهر رمضان المبارك بجهد مضاعف لتعدد الأنشطة النوعية ومن أبرزها مشروع رعاية الأيتام حيث يخدم هذا المشروع أكثر من (150) يتيمًا في محافظة المزاحمية والهجر التابعة لها والتي تزيد على عشر هجر.





وكانت الجمعية قد قامت بتوسيع وتنوع الدعم المقدم لمستفيديها ليشمل الحقيبة المدرسية والمساعدات المالية وسلال غذائية وبرنامج كسوة العيد، كما يتم إيداع مبلغ قدره (48000) ريال شهريًا بما يزيد على نصف مليون سنويًا لذلك بادرت خيرية المزاحمية بإنشاء وقف للأيتام وتتطلع لاكتماله لتواصل رسالتها في دعم وتنمية اليتيم. وفق صحيفة "سبق"





يُشار إلى أن الجمعية تنظم عددًا من الدورات التدريبية بهدف تمكين وبناء اليتيم وإكسابهم المهارات المطلوبة وتهيئتهم لسوق العمل كل ذلك لتحقيق أهداف المشروع ومنها رفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي لليتيم وتقديم المساعدات المتنوعة لليتيم لتلبي جميع احتياجاته.







