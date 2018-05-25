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بلقيس تنشر صورة جديدة لمولودها "تركي"

الجمعة 25/مايو/2018 - 10:15 ص
بلقيس تنشر صورة جديدة لمولودها تركي
بلقيس وتركي
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الفجر الفني
 

شاركت الفنانة اليمنية ​بلقيس فتحي​ الجمهور بصورة جديدة لمولودها تركي، لم تكشف فيها عن وجهه كما في الصورة السابقة.

وإكتفت بلقيس في هذه الصورة التي نشرتها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بإظهار قدمه الصغيرة، وعلقت بالقول: "أسألك الله أن تحفظ لي "نتيفتي" تركي فعلاً نتفة ومتحكم في البيت كله الله يحميه".

بلقيس تنشر صورة جديدة لمولودها "تركي"
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