مارسيلو يتناسى نقطة ضعفه أمام شغفه الهجومي

لعب مارسيلو دورا مهما في بلوغ ريال مدريد نهائي دوري أبطال اوروبا لكرة القدم وحصد اللقب في ثلاث مناسبات سابقة، لكن نقاط ضعفه الدفاعية ربما تعرض فريقه للخطر أمام هجوم ليفربول الفتاك غدا السبت.





وهز المدافع البرازيلي الشباك في جميع أدوار خروج المهزوم هذا الموسم إذ أحرز الهدف الثالث في الفوز 3-1 على باريس سان جيرمان، وهو ما كان نقطة تحول في موسم ريال مدريد، كما سجل هدفا في الانتصار 3-صفر على يوفنتوس في ذهاب دور الثمانية.





لكنه أظهر الجانب السلبي من أسلوبه المغامر في اللعب بالدور قبل النهائي ضد بايرن ميونيخ عندما ترك مساحة كبيرة، ليسمح ليوشوا كيميش بهز الشباك من الناحية اليسرى ليتقدم الفريق الألماني 1-صفر في مباراتي الذهاب والإياب.













لكنه أظهر أفضل إمكاناته الهجومية بتسديدة مباشرة ليدرك التعادل في الفوز 2-1 في ميونيخ، قبل أن يرسل تمريرة عرضية متقنة إلى كريم بنزيمة في التعادل 2-2 في مدريد.





وقال مارسيلو إن لاعبه المفضل كان روبرتو كارلوس مدافع ريال مدريد والبرازيل السابق والذي كان ما زال في صفوف النادي الاسباني عندما جاء مارسيلو وعمره 18 عاما في 2007.





وأبلغ مارسيلو موقع بلايرز تريبيون على الانترنت "ألهمني داخل الملعب.. روبرتو كارلوس كان ينطلق في الدفاع والهجوم مثل الوحش.. سواء تحبني أو تكرهني فأنت تعلم ماذا تتنظر عندما أكون على أرض الملعب.. أحب الهجوم".





وأضاف المدافع البالغ عمره 30 عاما والذي أحرز الهدف الثالث في الفوز 4-1 على اتليتيكو مدريد في نهائي 2014 "ثم بعد ذلك في الدفاع؟ لو لدينا مشكلة سنحلها.. سنتعامل معها.. لكن أولا سنهاجم".













وانكشف أسلوب مارسيلو أمام بايرن وهو ما يمكن أن يمنح ليفربول الأمل في النهائي في كييف حيث سيكون الفريق الاسباني هو المرشح الأبرز لحصد اللقب للمرة الثالثة على التوالي والرابعة في اخر خمسة مواسم.





لكن يورجن كلوب مدرب ليفربول قال إن الأمر ليس بهذه السهولة.





وأبلغ صحيفة ديلي ميرور "الأمر واضح..مارسيلو؟ يا له من لاعب هجومي رائع، لكنه... لا يستطيع الدفاع؟ ريال مدريد فاز باللقب مرتين ووصل للعام الثالث على التوالي إلى النهائي، إنه يملك خبرة من قمة الرأس إلى أخمص القدم، لا توجد لديه نقاط ضعف".





ولا يرى زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد مشكلة في نهج لاعبه الهجومي.





وقال المدرب الفرنسي "لا أعلم إن كان الأفضل لكن مشاهدته ممتعة.. إنه يقدم أداء مذهلا وقدوة لبقية الفريق".



