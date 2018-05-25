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الدولار يستقر في البنوك خلال بداية تعاملات الجمعة 24-5-2018

الجمعة 25/مايو/2018 - 10:10 ص
الدولار يستقر في البنوك خلال بداية تعاملات الجمعة 24-5-2018
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استقر سعر صرف الدولار في بداية تعاملات اليوم الجمعة ، وذلك بعد ارتفاعه في عدد من البنوك الحكومية بختام تعاملات أمس الخميس.

وسجلسعر العملة الأمريكية في بنكي الأهلي ومصر إلى 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع باتلعاملات المسائية مقابل 17.77 جنيه للشراء و17.87 جنيه للبيع.

بينما ظل سعر الدولار ثابتا في بنوك القاهرة والتجاري الدولي والإسكندرية والعربي الأفريقي عند 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه الصباحي في بنوك البركة وكريدي أجريكول وأبو ظبي الإسلامي وقناة السويس، عند 17.87 جنيه للشراء و17.97 جنيه للبيع.
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