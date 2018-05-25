تعرف على أسهل طريقة لتبريد معالجات الحاسوب

طريقة بسيطة وفريدة لتبريد المعالجات في الحاسوب، ابتكرها مجموعة من طلاب الدراسات العليا في جامعة بطرسبورج الروسية.



تعتمد طريقة التبريد الجديدة على نظام خاص من الأنابيب التي تحوي سوائل تتحرك وفقًا لمبدأ التدفق الكهربائي الديناميكي، وفي حال ارتفاع درجة حرارة معالج الكمبيوتر القريب من تلك الأنابيب تبدأ السوائل بالحركة ضمنها مشكلة شبكة تبريد تشبه تلك الموجودة في الثلاجات المنزلية.



وأهم شيء في نظام التبريد الجديد هو أنه يغني مطوّري الحواسب عن استخدام أنظمة التبريد التقليدية المعتمدة على المراوح، الأمر الذي سيوفر إلى حد كبير من استهلاك الطاقة في الأجهزة، وكذلك من الضوضاء التي تنجم عن تلك المراوح.

