سعر الدولار في البنوك الحكومية والخاصة اليوم الجمعة 24-5-2018

استقر سعر صرف الدولار في بداية تعاملات اليوم الجمعة، وذلك بعد ارتفاعه في عدد من البنوك الحكومية بختام تعاملات أمس الخميس.



وسجل سعر العملة الأمريكية في بنكي الأهلي ومصر إلى 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع باتلعاملات المسائية مقابل 17.77 جنيه للشراء و17.87 جنيه للبيع.



بينما ظل سعر الدولار ثابتا في بنوك القاهرة والتجاري الدولي والإسكندرية والعربي الأفريقي عند 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.



وحافظ سعر الدولار على مستواه الصباحي في بنوك البركة وكريدي أجريكول وأبو ظبي الإسلامي وقناة السويس، عند 17.87 جنيه للشراء و17.97 جنيه للبيع.