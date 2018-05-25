تقليد الآيفون يكلف سامسونج 533 مليون دولار!

تكبد عملاق الإليكترونيات الكوري ملايين الدولارات بتهمة التقليد، حيث حكمت هيئة محلّفين أمريكية، على "سامسونج" بدفع تعويض بقيمة 533 مليون دولار لمنافسته الأمريكية "أبل" وانتهاكه براءات اختراع للمجموعة الأمريكية بتقليده تصميم هاتف أيفون.



وسامسونج التي لم تعد تسوّق نموذج الهاتف "موضوع النزاع" ستدفع أيضا بموجب الحكم خمسة ملايين دولار إضافية لاستخدامها بعضًا من خصائص أيفون.



وفي هذا النزاع القضائى المستمر بين عملاقى التكنولوجيا منذ سبع سنوات كانت "أبل" تطالب منافستها بتعويض قدره أكثر من مليار دولار، في حين أن المجموعة الكورية الجنوبية كانت تقول إن قيمة التعويض لا يجب أن تتجاوز 28 مليونا.



وتعيّن على هيئة المحلّفين أن تبتّ في ما إذا كانت عناصر التصميم التي نسختها "سامسونج" تبرر تسديد كلّ الأرباح التي حققها النموذج موضع النزاع أو مجرد جزء من العائدات لأنها عناصر في سياق تصميم أكثر شمولا.



وثلاث براءات معنية بهذا النزاع وهى تتمحور خصوصا على الواجهة المستطيلة الشكل مع زوايا مدوّرة، فضلا عن الرموز الملونة المستعرضة على شاشة سوداء.



وفي عام 2011، صدر حكم أول لصالح "أبل" وحكم على "سامسونج" بموجبه بدفع 400 مليون دولار، لكن المجموعة الكورية الجنوبية استأنفت الحكم وصولا إلى المحكمة الأمريكي العليا التي أبطلت في 2016 العقوبة القاضية بفرض 400 مليون دولار على "سامسونج" وأحالت القضية إلى النظام القضائى العادي.

