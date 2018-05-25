ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

ارتفاع عدد المفقودين بسقطرى في إعصار ماكونو لـ40 شخصًا

الجمعة 25/مايو/2018 - 10:02 ص
ارتفاع عدد المفقودين بسقطرى في إعصار ماكونو لـ40 شخصًا
صورة ارشيفية
طباعة
وكالات
 

ارتفع عدد المفقودين في إعصار ماكونو الذي ضرب جزيرة سقطرى إلى 40 مفقودا من جنسيات متعددة حسب ما نقل مراسلنا عن مصادر حكومية.

وحسب المصادر، فقد جراء الإعصار المدمر 17 يمنيا، و 19 هنديا، إضافة إلى ثلاثة سودانيين وصومالي واحد، فيما لم تتوفر أية معلومات من جزيرة عبد الكوري التابعة لأرخبيل سقطرى بسبب الانقطاع التام للاتصالات. 

وفيما استمرت عمليات الإجلاء لعشرات الأسر في مدينة حديبو، فإن 70 في المائة من الأرخبيل أضحى خارج نطاق الاتصال بسبب انقطاع شبكة الاتصالات. 

وفي وقت سابق قالت مصادرنا، إن عدد السفن الغارقة والجانحة في أرخبيل سقطرى ارتفع بسبب عاصفة ماكونو إلى سبع سفن منها أربع سفن صيد. 

وأعلنت  اللجنة العليا للأغاثة التابعة للحكومة اليمنية محافظة سقطرى محافظة منكوبة، بسبب ماتسبب به الإعصار من أضرار في كل المرافق. 

ودعت اللجنة منسقة الشئون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة باليمن والمنظمات الدولية ذات العلاقة بالشؤون الإنسانية والكوارث بإعداد خطط للتدخل السريع لإنقاذ تلك المحافظة، ‏وإعداد خطط طوارئ لبقية المحافظات.

وضربت العاصفة نفسها منطقة القرن الأفريقي الأربعاء مما أسفر عن مقتل أكثر من 50 شخصا في إقليم أرض الصومال.

المزيد عن: محافظة منكوبة سقطرى المفقودين ارتفاع عدد المفقودين ارتفاع إعصار ماكونو إعصار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
نيجيريا - أساسي
-
x
13:00
-
جمهورية الكونجو - أساسي
الكويت - أساسي
-
x
21:00
-
مصر - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/25/2018 11:00:26 AM