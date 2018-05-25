جامعة بيشة تناقش أول رسالة ماجستير في الدراسات العليا

ناقشت جامعة بيشة، أول رسالة ماجستير في الدراسات العليا بكلية التربية بالجامعة، وذلك وسط اهتمام كبير، شارك فيه بالحضور وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور مهدي بن علي القرني وعميد الدراسات العليا الدكتور مفلح دخيل الأكلبي، وعميد كلية التربية الدكتور عامر مترك سياف، وعدد من منسوبي الجامعة.





وكان الطالب عايض بن عوضة الحارثي قد حصل على تقدير ممتاز بعد مناقشة الرسالة التي حملت عنوان: "أثر استخدام مدونة تعليمية مقترحة في تدريس العلوم لتنمية المفاهيم العلمية لدى طلاب الصف الثالث المتوسط بمحافظة بيشة"، في تخصص قسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية. حسب صحيفة "سبق"





يُشار إلى أن لجنة المناقشة ضمت كلاً من الأستاذ الدكتور غازي بن صلاح المطرفي أستاذ المناهج وطرق تدريس العلوم بكلية التربية بجامعة أم القرى كمناقش خارجي، والأستاذ الدكتور رجب السيد عبدالحميد أستاذ المناهج وطرق تدريس العلوم بكلية التربية بجامعة بيشة كمناقش داخلي، بالإضافة إلى الدكتور سعيد بن حامد يحيى أستاذ المناهج وطرق تدريس العلوم المشارك بكلية التربية بجامعة بيشة كمشرف ومقرر.







