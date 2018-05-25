عاصي الحلاني يُعلق على مصالحة أحلام ونوال الكويتية

علق فارس الغناء العربي عاصي الحلاني على مصالحة النجمتين أحلام ونوال الكويتية ضمن برنامج "مجموعة إنسان" مع الإعلامي علي العليان عبر قناة "ام بي سي".





وردا على تغريدة أحد متابعيه الذي طالبه برأيه حول الموضوع غرد عاصي الحلاني عبر حسابه الرسمي على "تويتر" أكد أن هذه المصالحة أجمل ما حصل في الحلقة خاصةً أنها جاءت في شهر رمضان المبارك وكتب: "أكيد المصالحة من اجمل ما يكون في هذا اللقاء وخاصتاً في شهر رمضان شهر الرحمة والتسامح .. لأن نوال واحلام فنانتين وعندهن احساس ومشاعر وطيبة لهذه الأسباب لا ينفع الخصام لأن دائمآ الكلمة الحلوه بتغلب السيف بدي ارفع القبعة لا اخي علي العلياني على هذه المبادرة الطيبة..".

الجدير ذكره أن مُصالحة أحلام ونوال الكويتية تمّت خلال خلال حلقة أحلام في “مجموعة إنسان” وأمام الملايين من المشاهدين العرب.