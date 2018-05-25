إعلان الفائزين في مسابقة "عز الخيل" الفوتوغرافية وجائزة الـ٢٠٠ ألف ريال

أعلنت لجنة تحكيم مسابقة “عز الخيل” الفوتوغرافية في العاصمة الرياض؛ عن فوز عبدالرحمن سعد البريه بالمركز الأول في المحور الرئيس كأس "عز الخيل"، ونواف العصيمي أيضاً بالمركز الأول في محور "إثارة"، فيما فازت فاطمة الصبيحة بالمركز الأول في محور "مصورة عز الخيل".





وتقام المسابقة سنوياً تحت رعاية الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير، مؤسس بطولة عز الخيل، وأقيمت نسختها الـ 23 في ميدان الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله، وتضم 4 محاور فوتوغرافية: كأس عز الخيل، وإثارة، و"فيلم عز الخيل، ومصورة عز الخيل" بالإضافة إلى #مهرجان_عز_الخيل بالهاتف الجوال.





وشارك في المسابقة 392 فوتوغرافياً بـ 1100 صورة، وحكّمها كل من: فهد باهدى ووليد الجريش وفيصل الدريويش، وبإشراف مدير اللجنة محمد الفالح.





وبدأت مسابقة "عز الخيل" الفوتوغرافية بجوائز قدرها 30 ألف ريال للفائزين، وبعدها وجه صاحب الجائزة الأمير سلطان بن محمد برفعها إلى 100 ألف ريال، وفي حفل توزيع الجوائز العام الماضي تم رفع الجوائز إلى 200 ألف ريال لتكون من أغلى المسابقات الرياضية بالوطن العربي.





وجاءت نتائج "عز الخيل" على النحو التالي:





الفائزون والفائزات





محور "كأس عز الخيل"

المركز الأول: عبدالرحمن سعد البريه

المركز الثاني: سعد عبدالله القاسم

المركز الثالث: حجي بادي الشلاقي

المركز الرابع: عبدالله سليمان الشثري

المركز الخامس: محمد علي البدراني





محور "إثارة"

المركز الأول: نواف ناصر العصيمي

المركز الثاني: حمزة عبدالغني السيد

المركز الثالث: عبدالله حمود النصار

المركز الرابع: أحمد عبدالواحد الحموان

المركز الخامس: صالح الهذلول





محور "مصورة عز الخيل"

المركز الأول: فاطمة محمد الصبيحة

المركز الثاني: فاطمة الخويتم

المركز الثالث: أمجاد الحبص

المركز الرابع: آمال سلمان الهاجري





محور "فيلم عز الخيل"

المركز الأول: عبدالعزيز الكثيري

المركز الثاني: منصور محسن

المركز الثالث: أيوب محمد الحجيلان





محور "مهرجان عز الخيل بالهاتف الجوال"

فايز باعباد

علي الزنيدي

مها الشريف

عبدالوهاب العطالله











