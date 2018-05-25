هدوء سوق "الزل" وسط الرياض قبل "عاصفة" الرواتب

رصدت عدسة "سبق" أزقة وساحات سوق الزل والمعيقلية التراثية الهادئة في بداية ليالي شهر رمضان المبارك وهي تستعد وتتأهب لموعدها السنوي مع الجوالة المتسوقين لمستلزمات العيد من الألبسة والحلوى والطيب وغيرها.





وتُعرف مناطق أسواق وسط الرياض الشعبية بجمالها وارتباطها الوثيق بالماضي من حيث المباني وقربها من قصر المصمك التاريخي وقصر الحكم المقر الإداري الذي لعاصمة المملكة بالرياض. حسب صحيفة "سبق"





كما تتميز مناطق التسوق القريبة من قصر الحكم بانخفاض الأسعار وفق لما تم رصده على لسان المتسوقين وتُعد أفضل خيار للراغبين في تسوق "الجملة" من خيارات متعددة وتفاوت ملحوظ في القيمة والجودة ومكان التصنيع.





وتضم منطقة قصر الحكم ساحة لعشاق التراث والقطع الأثرية الثمينة الذي يحملون عضويات رسمية من الجمعية السعودية للمحافظة على التراث ويتم فيها العرض و"التحريج" على قطع ترتبط قيمتها بندرتها وعمرها الذي يتجاوز المائة عام أحيانًا، كم يتم عرض عملات ثمينة لملوك الدولة السعودية من حُكم المؤسس طيب الله ثراه وأبنائه من بعده.







