"فيصل بن خالد" يترأس اجتماع مجلس أمناء مؤسسة الملك خالد

ترأس الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس مجلس أمناء مؤسسة الملك خالد مساء أمس اجتماع مجلس أمناء المؤسسة في مقرها بمدينة الرياض، بحضور أعضاء المجلس.





وناقش المجلس خلال الاجتماع الكثير من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، ويأتي في مقدمتها اعتماد القوائم المالية للعام الماضي، ومباركة المنهجية الإستراتيجية خلال الثلاث السنوات القادمة للمؤسسة، إضافة إلى استعراض مدى التقدّم في المشروعات التنموية التي تتبنّاها المؤسسة في مختلف مناطق المملكة. وفق صحيفة "سبق"





وفي بداية الاجتماع أكّد الأمير فيصل بن خالد حرص المؤسسة على تحقيق أهدافها الطموحة دعمًا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والمواكبة مع رؤية المملكة 2030 التي لم تغفل دور المنظمات غير الربحية في بناء الوطن، وتحمّل المسؤولية والنهوض بالمجتمع، مبديًا شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهم الله- على دعمهم المتواصل للقطاع الخيري في المملكة، وتوجيههم المستمر في تطوير الأنظمة واللوائح التي ترفع من قدراته وجودة مخرجاته.





ويضم مجلس أمناء مؤسسة الملك خالد في عضويته كلاً من: الأمير عبدالله بن خالد بن عبدالعزيز "الرئيس الأعلى"، والأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز "رئيس المجلس"، إلى جانب الأميرة الجوهرة بنت خالد بن عبدالعزيز، والأميرة نوف بنت خالد بن عبدالعزيز، والأميرة موضي بنت خالد بن عبدالعزيز الأمينة العامة للمؤسسة، والأميرة البندري بنت خالد بن عبدالعزيز، والأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن خالد بن عبدالله الفيصل، والأمير فيصل بن عبدالله بن فيصل بن تركي، والأميرة نوف بنت محمد بن عبدالله.







