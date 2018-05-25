انطلاق فعاليات الاتحاد الرياضي للجامعات للموسم التاسع .. 18 من المحرم

يطلق الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية مسابقاته في الموسم التاسع عند 18 من المحرم 1440هـ بـ 8 تجمعات تضم 9 مسابقات رياضية مختلفة بالإضافة إلى 4 بطولات بنظام الدوري تشمل كرة القدم (أ) و(ب) وكرة الطائرة وكرة السلة.





ووفق صحيفة "سبق"، أوضح الدكتور عبدالله بن راجح البقمي رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية أن التجمعات الثمانية تمت بناء على اجتماع الجمعية العمومية وهي على النحو التالي:





1- التجمع الأول للتايكندو في جامعة الطائف بالطائف 2-4 صفر 1440هـ





2- التجمع الثاني لكرة الطاولة في جامعة تبوك بتبوك 21-25 صفر 1440هـ





3- التجمع الثالث لاختراق الضاحية في جامعة حائل بحائل 30/ 2 إلى 1/ 1440/3





4- التجمع الرابع للسباحة والتنس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض 12-16 ربيع الأول 1440هـ





5- التجمع الخامس لألعاب القوى في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة 18-20 جمادى الأولى 1440هـ





6- التجمع السادس لذوي الاحتياجات الخاصة في جامعة طيبة بالمدينة المنورة 9-11 جمادى الآخرة 1440هـ





7- التجمع السابع لكرة الطائرة الشاطئية في جامعة جازان بجازان 21-25 جمادى الآخرة 1440هـ





8- التجمع الثامن لكرة قدم الصالات في جامعة الملك فيصل بالأحساء 19-23 رجب 1440هـ





وسوف يُقام نهائي بطولة كرة الطائرة في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في الدمام على أن يحدد الوقت لاحقًا كذلك يُقام نهائي بطولة كرة السلة في جامعة الملك سعود بالرياض على أن يحدد الموعد لاحقًا.





وأكد الدكتور البقمي أن تنظيم بطولات الاتحاد في مناطق المملكة المختلفة تأتي من باب الحرص على تنوع الاستضافات في عددٍ من الجامعات ومحافظات المملكة لوقوف أبنائنا على منجزات المملكة والتنافس الشريف بما يحقق الأهداف السامية من إنشاء الاتحاد الرياضي مع استمرار هذه المسابقات لمدة عام دراسي كامل لاحتواء الطلبة وتنمية مواهبهم الرياضية وتطويرها من خلال هذه المنافسات العالية الجودة والتي سوف تعرض على مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات لإقرارها.





وأشاد الدكتور عبدالله البقمي في ختام تصريحه بالدعم اللامحدود من لدن القيادة الكريمة للرياضة والرياضة الجامعية والذي أثمر هذا الاتحاد المتميز في عطائه متمثلاً في زيادة مشاركات الموسم الثامن بنسبة 30 % عن الموسم السابع وهذا لم يتم إلا بتوجيه من معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى الذي يحرص على دعم الأنشطة والمسابقات الرياضية لتحقيق رؤية المملكة 2030 وكذلك بمتابعة مستمرة من معالي النائب الدكتور عبدالرحمن العاصمي.







