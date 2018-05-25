عاجل.. انفجار ضخم يهز كندا (صور)





أصيب 15 شخصاً بجراح جراء انفجار بمطعم بمقاطعة أونتاريو الكندية، وفقاً لما ذكرته تقارير وسائل الاعلام اليوم الجمعة.ً





وقال متحدث باسم خدمة المسعفين الطبيين لصحيفة "تايمز كولونست"، إن "3 أشخاص أصيبوا بجروح خطيرة في الانفجار الذي وقع في بلدة ميسيسوغا، غرب تورنتو".





وقال المتحدث، "إن 12 اخرين عانوا من جروح سطحية".





ولم يعرف بعد سبب الانفجار الذي وقع في مطعم هندي اسمه "بومباي بهيل" بمنطقة للتسوق.





كما أعلنت الشرطة الكندية فرار المشتبه بهما من المكان بعد تفجير القنبلة.



