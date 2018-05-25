للمرة الأولى في تاريخها.. بريطانيا تصدر أوراق نقدية "غير مسبوقة"





طرح بنك أولستر في أيرلندا الشمالية، أوراقا نقدية بتصميم طولي ستحل محل الأوراق النقدية المتداولة حاليا، وذلك للمرة الأولى في تاريخ بريطانيا.





وذكر موقع "أيريش نيوز" الأيرلندي، أنه من المقرر أن يبدأ تداول هذه الأوراق النقدية الطولية العام المقبل.





وكخطوة تمهيدية، طبع بنك أولستر، التابع لبنك اسكتلندا الملكي، أوراقا نقدية من فئة خمسة وعشرة جنيهات إسترلينية.





وتحاكي الورقتان النقديتان بعض مظاهر الطبيعة، فتظهر عليهما أزهار وفراشات وطيور.





يذكر أن بنوك أيرلندا الشمالية الأربعة تطبع أوراقها النقدية، بشكل مستقل، منذ القرن الـ19.



