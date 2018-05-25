ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

للمرة الأولى في تاريخها.. بريطانيا تصدر أوراق نقدية "غير مسبوقة"

الجمعة 25/مايو/2018 - 08:53 ص
للمرة الأولى في تاريخها.. بريطانيا تصدر أوراق نقدية غير مسبوقة
صورة ارشيفية
طباعة
وكالات
 

طرح بنك أولستر في أيرلندا الشمالية، أوراقا نقدية بتصميم طولي ستحل محل الأوراق النقدية المتداولة حاليا، وذلك للمرة الأولى في تاريخ بريطانيا.

وذكر موقع "أيريش نيوز" الأيرلندي، أنه من المقرر أن يبدأ تداول هذه الأوراق النقدية الطولية العام المقبل.

وكخطوة تمهيدية، طبع بنك أولستر، التابع لبنك اسكتلندا الملكي، أوراقا نقدية من فئة خمسة وعشرة جنيهات إسترلينية.  

وتحاكي الورقتان النقديتان بعض مظاهر الطبيعة، فتظهر عليهما أزهار وفراشات وطيور.

يذكر أن بنوك أيرلندا الشمالية الأربعة تطبع أوراقها النقدية، بشكل مستقل، منذ القرن الـ19.

المزيد عن: للمرة الأولى غير مسبوقة تصدر تاريخها بريطانيا أوراق نقدية
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
نيجيريا - أساسي
-
x
13:00
-
جمهورية الكونجو - أساسي
الكويت - أساسي
-
x
21:00
-
مصر - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/25/2018 9:20:05 AM