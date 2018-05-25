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ميناء جدة ينقذ بحاراً مريضاً من على ظهر ناقلة عابرة البحر الأحمر

الجمعة 25/مايو/2018 - 08:56 ص
ميناء جدة ينقذ بحاراً مريضاً من على ظهر ناقلة عابرة البحر الأحمر
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الفجر السعودي
 
ساهم ميناء جدة الإسلامي بإنقاذ حياة بحار من الجنسية الرومانية بعد تعرضه لحالة آلام أسفل البطن كان يعمل على ناقلة نفط كانت عابرة للبحر الأحمر.

وبحسب المعلومات فإن برج ميناء جدة الإسلامي تلقى اتصالاً من ناقلة النفط التي تحمل العلم دولة مالطا بوجود مريض يعاني من آلام أسفل البطن. وفق صحيفة "سبق"

وعلى الفور قام الميناء والجهات المعنية بتقديم المساعدة العاجلة لنقل المريض من منطقة الميناء، وقد تم التنسيق مع الأمن الصناعي بالميناء وكذلك مركز المراقبة الصحية بالميناء وتم نقله إلى المستشفى.


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