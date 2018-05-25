مسؤول قطري مشبوه يلوذ بالفرار بعد سرقة صفقة المليار دولار.. هنا التفاصيل

يومًا بعد يوم تتكشف الحقائق وتسقط الأقنعة لنظام الحمدين حيث تتوالى فضائح النظام بعدما كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في معلومات وصفتها بالحصرية، اليوم، أن المسؤول القطري السابق أحمد الرميحي، المتهم برشوة كبار مساعدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد هرب من البلاد عائدًا إلى قطر.





وفي هذا السياق كشفت سكاي نيوز أن شركة محاماة تعمل مع الأسرة الحاكمة في الدوحة والإدارة الأمريكية ستتولى الدفاع عنه في نزاع تجاري تزيد قيمته على المليار دولار.





ووفقًا لما تقدم يواجه الرميحي دعوى قضائية بقيمة 1.2 مليار دولار رفعها "آيس كيوب" ورجل الأعمال جيف كواتينتز الذي يدعي أنه وعد بالاستثمار في دوري كرة السلة ثم تخلى عن التزاماته.





وكانت "ديلي ميل" قد نشرت نسخة من وثيقة الادعاء التي قدمها محامي آيس كيوب وكواتينتز، جاء فيها أن الرميحي هرب من البلاد على الرغم من علمه بطلب المدعي لشهادته.



