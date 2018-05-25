مجهولون يعبثون بمحتويات مدرسة متوسطة بحوية الطائف.. والأمن يُباشر

عبث مجهولون بمبنى متوسطة سعد بن أبي وقاص بالحوية شمال محافظة الطائف، والمكون من أربعة أدوار، مع آخر أيام الدوام الرسمي للهيئة الإدارية والتعليمية بالمدرسة، وأحدثوا تخريباً كبيراً بالمبنى.





وتسبب العابثون في تكسير بعض الأبواب، والشبابيك، ومصابيح الإضاءة، والشاشات، والسبورات الذكية، وأجهزة الحاسب بمعامل مصادر التعلم، والحاسب الآلي، والمختبرات.





وباشرت الجهات الأمنية بمحافظة الطائف الواقعة، فيما رفع مندوبون عن الأدلة الجنائية البصمات للجناة من الموقع، ولا زالت الواقعة قيد النظر والمتابعة الأمنية.





وقال لـ"سبق" المتحدث الإعلامي للإدارة العامة للتعليم بالطائف، عواض الخديدي: "الواقعة تسلمتها الجهات الأمنية، والأدلة الجنائية قامت برفع البصمات من الموقع".





وأشار إلى أن المدرسة طالها عبث بمحتوياتها وتحطيم وتكسير، شملت غرفة المصادر والمختبراتوغرفة الوكيل، وسرقة جهاز لاب توب فقط، مؤكداً أن الواقعة باتت لدى الجهات المختصة.







