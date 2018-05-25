مفاجأت بالجملة في تشكيل المنتخب أمام الكويت





استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، على التشكيل المتوقع الذي سيخوض به ودية الكويت المقرر لها مساء اليوم، ضمن استعدادات القراعنة لخوض منافسات كأس العالم.





ومن المنتظر أن يبدأ المنتخب الوطني لقاء اليوم بتشكيل مكون من:-





حراسة المرمى: شريف إكرامي





الدفاع: كريم حافظ. - محمود حمدي الونش - على جبر - عمر جابر





الوسط: طارق حامد - محمود عبدالعزيز - رمضان صبحي - محمود عبدالرازق شيكابالا - عمرو وردة





الهجوم: أحمد حسن كوكا