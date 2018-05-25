أحلام تتصدر الترند العالمي في "مجموعة إنسان"

لّت النجمة الإماراتية أحلام ضيفةً على حلقة مميّزة من برنامج "مجموعة إنسان" مع الإعلامي علي العليان عبر قناة "ام بي سي".

الحلقة انتظرها جمهور عريض في الوطن العربي، فتصدّرت ومع انطلاق عرضها الترند العالمي عبر موقع التغريدات القصيرة الأشهر "تويتر".

أحلام تحدّثت في "مجموعة إنسان" عن مواضيع فنيّة وخاصة عدة، أبرزها الأزمة التي مرّت بها مؤخراً، حيث اعتبرت أن لا وفاء في الوسط الفني، وأكّدت أنها ورغم مبادراتها الدائمة مع زملائها الفنانين لم تجد من يقف بجوارها في محنتها إلا أبناء بلدها وهو ما يدفعها لرفض دخول أبنائها مجال الفن.

واعتبرت أحلام أن استبعادها عن "ذا فويس" لفترة كان ظالماً إلاّ أنها شعرت بالإنصاف بعد عودتها إلى مكانها بين حكام البرنامج، هذا ورفضت الإختيار بين “ذا فويس” و”أراب آيدول” مثنيةً على تجربتها في كل منهما.

أمّا عن خلافها مع النجمة نوال الكويتية، أشارت أحلام إلى أن التصريحات التي صدرت عنها واعتبرتها نوال هجوماً عليها لم تكن تقصدها فيها منوهةً إلى أنها لا تكنّ لها إلاّ الإحترام وهو ما ترجمته بمبادرتها في برنامج "ذا فويس" حين اختارت لمشتركي فريقها أغنية لها ووصفتها حينها بالفنانة الكبيرة.

المفاجأة كانت برد نوال على أحلام الذي جاء سريعاً من خلال رسالة نصية تلقاها علي العليان عبر هاتفه المحمول ليعود بعدها ويتّصل بـ نوال التي دار بينها وبين ضيفته أحلام حديث مؤثر جداً أمام الملايين من المشاهدين وضعت به النجمتان حدًّا لخلافاتهما بدموع بدى واضحاً للجميع مدى صدقها.

لم تخفِ أحلام خلال الحلقة غيرتها على زوجها بطل الراليات ورجل الأعمال مبارك الهاجري، كما وأشارت إلى أنها لا تنشر صوراً لأبنائها خوفاً منها عليهم من الحسد.

وحول ألبومها الجديد، كشفت أحلام أنها تحضّر فيه لمفاجآت فنية عدّة تخصّ بها جمهورها كما وأعربت عن ترحيبها الدّائم بالتعاون مع شعراء وملحنين وموسيقيين شباب دعماً منها للجيل الجديد.

الجدير ذكره أن حلقة أحلام في "مجموعة إنسان" تصدرت المواضيع الأكثر تداولاً عبر مواقع التواصل الإجتماعي ونالت عدداً هائلاً من التعليقات التي أثنى بها الجمهور على رقي أحلام، شخصيتها العفوية وصدقها في الحديث حول مختلف المواضيع.