مصر تواجه الكويت وديا في البروفة الأولى لكأس العالم





يلتقي المنتخب الوطني مع نظيره الكويتي، في تمام الساعة التاسعة مساء، ضمن استعدادات الفراعنة لخوض منافسات كأس العالم روسيا 2018.





ويسعى المنتخب الوطني بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر إلى تحقيق الفوز في لقاء اليوم، للاطمئنان على الحالة الفنية والبدنية للاعبين قبل السفر إلى روسيا.





وتضم بعثة المنتخب الوطني 29 لاعبا وهم عصام الحضري (التعاون السعودي) — محمد الشناوي (الأهلي المصري) — شريف إكرامي (الأهلي المصري) — محمد عواد (الإسماعيلي المصري) - أحمد فتحي (الأهلي المصري) — أحمد المحمدي (أستون فيلا الإنجليزي) — عمر جابر (لوس أنجلوس الأمريكي) — محمد عبد الشافي (الفتح السعودي) — أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي) — سعد سمير (الأهلي المصري) — علي جبر (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي) — كريم حافظ (لانس الفرنسي) — عمرو طارق (أورلاندو سيتي الأمريكي) — محمود حمدي "الونش" (الزمالك المصري) — أيمن أشرف (الأهلي المصري) - محمود عبد الرازق "شيكابالا" (الرائد السعودي) — عبد الله السعيد (كوبيون بالوسورا الفنلندي) — محمد النني (أرسنال الإنجليزي) — طارق حامد (الزمالك المصري) — محمود عبد المنعم "كهربا" (اتحاد جدة السعودي) — محمود حسن تريزيجيه (قاسم باشا التركي) — رمضان صبحي (ستوك سيتي الإنجليزي) — سام مرسي (ويغان الإنجليزي) — عمرو وردة (أتروميتوس اليوناني) —محمود عبد العزيز (الزمالك المصري) - محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) — مروان محسن (الأهلي المصري) — أحمد حسن كوكا (سبورتنج براغا البرتغالي) — أحمد جمعة (المصري البورسعيدي).





ويغيب عن الفراعنة في لقاء اليوم كل من محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي لارتباطه بنهائي دوري الأبطال الأوروبي مع فريقه، بجانب محمد النني الذي يعاني من الإصابة.





ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطني مواجهتين وديتين عقب لقاء الكويت أمام كولومبيا يوم 1 يونيو، وبلجيكا يوم 6 يونيو.