تعرض الفنانة منى عبد الغني لمحاولة اعتداء بسبب ارتدائها الحجاب بالمجر (فيديو)
الجمعة 25/مايو/2018 - 08:13 ص
الفجر الفني
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة منى عبد الغني وزميلتها هبة عبد الغني، أثناء تعرضها لمحاولة اعتداء من قبل أحد الأشخاص خلال تصويرهما أحد المشاهد في مسلسل "فوق السحاب" اعتراضًا منه على ارتدائهما الحجاب.
وأشارت هبة عبد الغني، إلى أن "العنصرية موجودة، وهذا المقطع يؤكد ذلك، ويرد على جميع المشككين الذين يتحدثون عن تحضر العالم الأول"، حسب قولها.
يذكر أن مسلسل "فوق السحاب" بطولة "هاني سلامة، وعفاف شعيب، واللبنانية ستيفاني صليبا، ومنى عبد الغني، ومحمد محمود عبد العزيز، وإيهاب فهمي، وشادي ألفونس، وتوني ماهر، وأمير شاهين، وآخرون، ومن تأليف حسان دهشان، وإخراج رؤوف عبد العزيز.
وقالت هبة عبد الغني خلال الفيديو: "في البداية حاولنا توضيح الأمر له وطالبناه بالابتعاد عن موقع التصوير، وبعدها طالبنا السائق المجري الذي يعمل معنا بشرح الأمر له، ولكنه ظل يرفض وجودنا.
وتسائلت: "فلماذا نتحمل العري وأصحاب الأفكار الشاذة في أوروبا من منطق الحرية ولا يتحملنا الطرف الآخر!".
وأشارت هبة عبد الغني، إلى أن "العنصرية موجودة، وهذا المقطع يؤكد ذلك، ويرد على جميع المشككين الذين يتحدثون عن تحضر العالم الأول"، حسب قولها.
يذكر أن مسلسل "فوق السحاب" بطولة "هاني سلامة، وعفاف شعيب، واللبنانية ستيفاني صليبا، ومنى عبد الغني، ومحمد محمود عبد العزيز، وإيهاب فهمي، وشادي ألفونس، وتوني ماهر، وأمير شاهين، وآخرون، ومن تأليف حسان دهشان، وإخراج رؤوف عبد العزيز.
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