طرح تريللر الفيلم المرتقب "Mowgli" (فيديو)





حددت الشركة المنتجة لـ Mowgli، طرح الفيلم في 19 أكتوبر المقبل في دور العرض السينمائي حول العالم.





وتقرر طرح الفيلم في 20 دولة حول العالم سيطرح بها الفيلم أبرزها البرازيل وفرنسا والدنمارك وروسيا وأسبانيا وغيرها.





وطرحت الشركة المنتجة منذ أيام قليلة التريللر الخاص بالفيلم عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



