إدانة لاعب تنس أرجنتيني بالتلاعب في نتائج مباريات

أعلنت وحدة نزاهة التنس، أن اللاعب الأرجنتيني نيكولاس كيكر، أدين بالتلاعب في نتائج مباريات، وغيرها من المخالفات.





وأدين اللاعب البالغ من العمر 25 عاما، بمحاولة التلاعب في نتيجة مباراتين، ضمن سلسلة بطولات التحدي، في إيطاليا وكولومبيا، عام 2015.





كما أدين اللاعب بسبب فشله في الإبلاغ عن نهج فاسد، إضافة لعدم تعاونه مع إدارة التحقيقات في وحدة نزاهة التنس، بشأن مزاعم أثيرت ضده.





وأضافت وحدة نزاهة التنس، بحسب بيان، أنه سيتم معاقبة كيكر في وقت لاحق، ولن يحصل على بطاقات اعتماد للمشاركة أو المنافسة في أي بطولة من بطولات تنس المحترفين التي ترعاها اتحادات وروابط التنس في الوقت الحالي.





ويحتل اللاعب المركز 84 في التصنيف العالمي للفردي، وبلغ أعلى تصنيف في مسيرته وهو 78 في يونيو/ حزيران 2017.



