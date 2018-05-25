تأهل بيرتينس وسينياكوفا لنصف نهائي بطولة نورنبرج للتنس

نجحت كل من الهولندية كيكي بيرتينس والتشيكية كاترينا سينياكوفا والسويدية جوانا لارسون في الوصول للدور نصف النهائي من بطولة نورنبرج للتنس، المقامة بألمانيا بعد جولة شاقة مليئة بالمباريات المؤجلة.





وكان على كل من بيرتينس وسينياكوفا خوض لقاءات مؤجلة من الجولة الثانية أولا، ثم مباريات الدور ربع النهائي، وفازت الهولندية -بطلة المسابقة في آخر نسختين- أولا على الألمانية منى بارثل بنتيجة 6-7 (2-7) و6-2 و6-4، ثم على البلجيكية كريستين فليبكينز في ربع النهائي بنتيجة 6-7 (2-7) و6-2 و6-4.





وتطمح بيرتينس في الفوز باللقب الثالث على التوالي لتلك البطولة، عندما تواجه الفائزة في المبارة بين الأمريكية أليسون ريسك والرومانية سورانا كريستي.





وفي المواجهة الأخرى بنصف النهائي ستتواجها كل من التشيكية سينياكوفا والسويدية لارسون، وخاضت السويدية أيضا أولا مباراتها المؤجلة من الجولة الثانية حيث فازت فيها على فيرونيكا سبيد رويج بنتيجة (7-5 و6-4)، ثم على المجرية فاني ستولار في ربع النهائي بنتيجة (7-5 و6-2).





وفازت لارسون على التشيكية كريستينا بليسكوفا في ربع النهائي بنتيجة (5-7 و7-5 و6-4).



