ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"ليلى" حسناء "نسر الصعيد" في صور

الجمعة 25/مايو/2018 - 07:14 ص
ليلى حسناء نسر الصعيد في صور
طباعة
الفجر الفني
 


لمعت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، في عدد من الأدوار التي قدمتها خلال مشاركتها في الدراما المصرية مؤخرًا، حيث لاقت إعجاب واستحسان النقاد والجمهور في آن واحد نظرًا لتلقائيتها الشديدة التي انعكست على أدائها.


ويستعرض "الفجر الفني" عددًا من المعلومات والصور الخاصة بعائشة بن أحمد:-

- بدأت مسيرتها الفنية من خلال الرقص ثم دخلت عالم عروض الأزياء، كانت بدايتها مع عالم التمثيل من خلال المشاركة بمسلسل (نجوم الليل) عام 2009.


- التحقت عائشة بمدرسة الفنون والديكور في تونس حيث حصلت هناك على دبلوم في الفنون والجرافيك والإعلان.      

- عملت كمصممة في وكالة خاصة بالأحداث والمناسبات قبل أن يلاحظها المخرج نوري بوزيد ويكتشف موهبتها في التمثيل.       


- بدأت أعمالها السينمائية بفيلم "حكايات تونسية" عام 2010.       


- تعرف عليها الجمهور المصري من خلال أعمالها التليفزيونية "ألف ليلة وليلة" عام 2015 مع الفنان أمير كرارة.       

 

- شاركت في مسلسل "شهادة ميلاد" عام 2016.


- ظهرت عائشة لأول مرة في السينما المصرية في 2017 من خلال فيلم "الخلية" مع النجم أحمد عز.



"ليلى" حسناء "نسر الصعيد" في صور
"ليلى" حسناء "نسر الصعيد" في صور
"ليلى" حسناء "نسر الصعيد" في صور
"ليلى" حسناء "نسر الصعيد" في صور
"ليلى" حسناء "نسر الصعيد" في صور
"ليلى" حسناء "نسر الصعيد" في صور
"ليلى" حسناء "نسر الصعيد" في صور
"ليلى" حسناء "نسر الصعيد" في صور
"ليلى" حسناء "نسر الصعيد" في صور
"ليلى" حسناء "نسر الصعيد" في صور
"ليلى" حسناء "نسر الصعيد" في صور
"ليلى" حسناء "نسر الصعيد" في صور
المزيد عن: نسر الصعيد نجوم الفن مشاهير مزيكا ليلى فن عائشة بن أحمد سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقعه يفوز بكعكة أعلى مشاهدة فى رمضان؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
نيجيريا - أساسي
-
x
13:00
-
جمهورية الكونجو - أساسي
الكويت - أساسي
-
x
21:00
-
مصر - أساسي
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/25/2018 7:50:09 AM