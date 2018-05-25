"ليلى" حسناء "نسر الصعيد" في صور





لمعت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، في عدد من الأدوار التي قدمتها خلال مشاركتها في الدراما المصرية مؤخرًا، حيث لاقت إعجاب واستحسان النقاد والجمهور في آن واحد نظرًا لتلقائيتها الشديدة التي انعكست على أدائها.





ويستعرض "الفجر الفني" عددًا من المعلومات والصور الخاصة بعائشة بن أحمد:-

- بدأت مسيرتها الفنية من خلال الرقص ثم دخلت عالم عروض الأزياء، كانت بدايتها مع عالم التمثيل من خلال المشاركة بمسلسل (نجوم الليل) عام 2009.





- التحقت عائشة بمدرسة الفنون والديكور في تونس حيث حصلت هناك على دبلوم في الفنون والجرافيك والإعلان.

- عملت كمصممة في وكالة خاصة بالأحداث والمناسبات قبل أن يلاحظها المخرج نوري بوزيد ويكتشف موهبتها في التمثيل.





- بدأت أعمالها السينمائية بفيلم "حكايات تونسية" عام 2010.





- تعرف عليها الجمهور المصري من خلال أعمالها التليفزيونية "ألف ليلة وليلة" عام 2015 مع الفنان أمير كرارة.

- شاركت في مسلسل "شهادة ميلاد" عام 2016.





- ظهرت عائشة لأول مرة في السينما المصرية في 2017 من خلال فيلم "الخلية" مع النجم أحمد عز.



