اكتمال أضلاع نصف نهائي ستراسبورج

لم يشهد الدور ربع النهائي من بطولة ستراسبورج للتنس، المقامة بفرنسا، أي مفاجآت.





وفازت كل من الأسترالية أشلي بارتي، والروسية أنستازيا بافليوتشينكوفا، والرومانية ميهائيلا بوزارنيسكو، والصربية دومينيكا سيبولكوفا، على خصومهن في تلك الجولة.





وكانت بارتي أكثر من عانت لتخطي ذلك الدور، حيث احتاجت لساعة و28 دقيقة، للتغلب على الصينية كويانج وانجبور، بنتيجة 7-5 و6-4.





وستواجه بارتي في نصف نهائي البطولة، اللاعبة الروسية بافليوتشينكوفا، التي نجحت في الفوز على الكازاخية زارينا دياز، بنتيجة 6-4 و6-2.





وفي المواجهة الأخرى التي ستحدد الطرف الآخر للنهائي، ستواجه بوزارنيسكو - التي فازت على الصينية تايبي بنتيجة (6-0 و6-3) - سيبولكوفا، التي احتاجت لساعة و33 دقيقة، للفوز على الأسترالية سامانثا ستوسور، بنتيجة 6-4 و6-3.



