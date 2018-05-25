يوسف الشريف يدعم محمد صلاح بمشهد لـ"عادل إمام".. ويوجه رسالة للمدريديين





عبر الفنان يوسف الشريف، عن دعمه لمحمد صلاح لاعب المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، من خلال أحد مشاهد عادل إمام، التي بدا خلالها الزعيم وهو يقنع الممثلة أمامه بوجهة نظره في أحد الأمور بطريقته الكوميدية المعهودة.





ووجه الشريف رسالة لجمهور ريال مدريد قبل المباراة المرتقبة أمام ليفربول، في نهائي دوري أبطال أوروبا قائلًا لهم: "حبايبنا المدريديين على عيني وراسي بس يعني لو تنضمولنا وتشجعوا الليفر، وما فيش داعي بقى نتحدى بعض ونحفل على بعض،، وأهو أبو صلاح ابننا والبالون دور وكده".







