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تركي آل الشيخ يصدر بيانا هاما بعد اعتذاره عن الرئاسة الشرفية للأهلي

الجمعة 25/مايو/2018 - 06:19 ص
تركي آل الشيخ يصدر بيانا هاما بعد اعتذاره عن الرئاسة الشرفية للأهلي
تركي آل الشيخ والخطيب
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الفجر الرياضي
 

أصدر المكتب الإعلامي لتركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، بيان رقم "1"، أوضح من خلاله ملابسات وحقائق هامة حول اعتذاره عن الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي المصري.

 

وكتبت الصفحة الرسمية لـ"آل الشيخ"، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": " يود مكتب معالي المستشار تركي آل الشيخ في القاهرة أن يوضح للجمهور الرياضي بصفة عامة وجمهور النادي الأهلي العريق بصورة خاصة بعض الحقائق حول إعتذار معالي المستشار عن الرئاسةالشرفية للنادي الأهلي والذي أعلن أمس بعد أن إلتزم الصمت طوال الفترة الماضية حيال تجاوزات وإساءات بسبب مواقف سلبية من إدارة النادي الأهلي وعدم إيضاحها للحقائق وإظهار الواقع كما هو".

 

كما أكد أنه سيقوم بإصدار عدة بيانات سيقوم من خلالها بسرد الحقائق وكشف معلومات هامة للجمهور.

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